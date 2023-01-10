Правительство Швеции намерено увеличить число призывников

Новости Швеции. Правительство Швеции намерено увеличить ежегодное число призывников на военную службу. Об этом сообщают местные СМИ. Шведские власти пришли к такому решению в целях обеспечения и укрепления безопасности страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого количество призывников увеличится почти вдвое и достигнет 10 тысяч. Подготовкой солдат займется местное агентство по чрезвычайным ситуациям. Туда с просьбой подготовить обучение для молодых людей обратилось правительство, чтобы в случае военного конфликта призывники могли служить в муниципальных службах экстренной помощи. И, как заявил премьер-министр страны, укрепление общей обороноспособности – срочная мера, учитывая ситуацию с безопасностью.

Отметим, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Одобрить их должны все 30 стран альянса. Пока окончательное согласие не дали только Турция и Венгрия.