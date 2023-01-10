В Китае начался традиционный ажиотаж в связи с Праздником весны

Новости Китая. Дороги, аэропорты и вокзалы в Китае теперь переживают небывалый наплыв пассажиров. Там начался традиционный ажиотаж в связи с Праздником весны. Длится он более месяца и предшествует наступлению Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это главный праздник в стране. Ему уже более 2 000 лет. Следующий год по Восточному календарю наступит 22 января. Его будут отмечать до 5 февраля. Одна из традиций – проводить время в кругу семьи. По оценкам экспертов, за период празднований и подготовки к ним по всей стране будет совершено около 2 миллиардов поездок, что почти вдвое больше, чем годом ранее.