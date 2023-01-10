Тысячи медсестёр вышли на забастовку в Нью-Йорке из-за невыносимых условий труда

Акция протеста, в которой участвуют около 10 тысяч человек, охватила две самые крупные клиники города. Их руководство заявило, что из-за стачки перенесены некоторые плановые операции и процедуры. Сами медсестры оценивают условия труда как небезопасные и малооплачиваемые. Это мешает им в полной мере помогать пациентам. Количество больных, которых они должны обойти за смену, порой в семь раз превышает норму. Главврачи предложили в качестве компенсации поднять медсестрам зарплату почти на 20%, но они сочли, что это слишком мало за такие условия труда.

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