В Португалии студенты провели акцию протеста из-за повышения стоимости обучения

Тысячи человек вышли на улицы Лиссабона после того, как министр образования заявил, что со следующего года оплата учебы в вузах будет пересмотрена. Это решение, по мнению протестующих, приведет к элитарности высшего образования и ухудшит финансовое положение многих семей, чьи дети обучаются вдали от дома. Ведь аренда жилья, например, в Лиссабоне является одной из самых высоких в Европе.