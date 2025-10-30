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В Португалии студенты провели акцию протеста из-за повышения стоимости обучения

30 октября 2025 07:13
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В Португалии студенты устроили акцию протеста из-за повышения стоимости обучения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии студенты провели акцию протеста из-за повышения стоимости обучения-2

Тысячи человек вышли на улицы Лиссабона после того, как министр образования заявил, что со следующего года оплата учебы в вузах будет пересмотрена. Это решение, по мнению протестующих, приведет к элитарности высшего образования и ухудшит финансовое положение многих семей, чьи дети обучаются вдали от дома. Ведь аренда жилья, например, в Лиссабоне является одной из самых высоких в Европе.

# Акции протеста # Образование

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