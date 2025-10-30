В пригороде Стамбула обрушился 6-этажный жилой дом – есть жертвы

Под завалами могут находиться еще пятеро. На месте развернута спасательная операция, в которой задействовано около 300 человек. Эвакуированы жители девяти соседних домов. Пока неизвестно, что стало причиной обрушения. Здание построено чуть более десяти лет назад, и два этажа в нем занимала аптека. Рядом идет строительство метро.