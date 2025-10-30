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В пригороде Стамбула обрушился 6-этажный жилой дом – есть жертвы

30 октября 2025 06:04
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В пригороде Стамбула обрушился 6-этажный жилой дом. Погибли по меньшей мере два человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Стамбула обрушился 6-этажный жилой дом – есть жертвы-2

Под завалами могут находиться еще пятеро. На месте развернута спасательная операция, в которой задействовано около 300 человек. Эвакуированы жители девяти соседних домов. Пока неизвестно, что стало причиной обрушения. Здание построено чуть более десяти лет назад, и два этажа в нем занимала аптека. Рядом идет строительство метро.

# ЧП

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