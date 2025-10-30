США уведомили союзников по НАТО о решении сократить численность своих войск в Европе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о подразделениях, размещенных на восточном фланге Альянса. В том числе тех, которые находятся в Румынии. Уточняется, что на территории страны останутся около тысячи американских военных – это означает сокращение контингента примерно на 700 человек. Таким образом, Вашингтон намерен заставить страны Европы увеличить расходы на оборону.