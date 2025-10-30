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Жители США обеспокоены ростом стоимости жизни

30 октября 2025 07:12
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Жители США обеспокоены ростом стоимости жизни. В этом признались 44 % респондентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители США обеспокоены ростом стоимости жизни-2

Около трети американцев боятся, что медицинская помощь скоро станет им недоступна из-за высоких цен. 22 % опрошенных рассказали, что стали тратить гораздо больше денег на жилье, столько же считают, что большая часть бюджета теперь уходит на продукты. Еще 14 % назвали главной проблемой – иммиграцию, а 9 % – преступность. Разрыв в благосостоянии между самыми богатыми и остальными американцами продолжает расти.

# Социологический опрос # Новости США # Опрос

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