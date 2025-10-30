Жители США обеспокоены ростом стоимости жизни

Около трети американцев боятся, что медицинская помощь скоро станет им недоступна из-за высоких цен. 22 % опрошенных рассказали, что стали тратить гораздо больше денег на жилье, столько же считают, что большая часть бюджета теперь уходит на продукты. Еще 14 % назвали главной проблемой – иммиграцию, а 9 % – преступность. Разрыв в благосостоянии между самыми богатыми и остальными американцами продолжает расти.