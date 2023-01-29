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В Португалии преподаватели вышли на очередные протесты

29 января 2023 08:48
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Новости Португалии. В Лиссабоне на улицы вышли тысячи учителей и преподавателей, сотрудники школ и университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии преподаватели вышли на очередные протесты-1

Их требование – улучшение условий труда, повышение зарплаты, отставка министра образования и свертывание реформы, которая даст учебным заведениям больше свободы в вопросах найма преподавателей. Протесты длятся в Португалии уже не первый месяц. На начало февраля профсоюзы планируют масштабную стачку и демонстрации.

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# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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