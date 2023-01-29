В Португалии преподаватели вышли на очередные протесты

Новости Португалии. В Лиссабоне на улицы вышли тысячи учителей и преподавателей, сотрудники школ и университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их требование – улучшение условий труда, повышение зарплаты, отставка министра образования и свертывание реформы, которая даст учебным заведениям больше свободы в вопросах найма преподавателей. Протесты длятся в Португалии уже не первый месяц. На начало февраля профсоюзы планируют масштабную стачку и демонстрации.