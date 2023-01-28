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В Москве 0°C, в Риге +4°С. Погода в Европе на неделю с 30 января по 5 февраля

28 января 2023 16:05
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +9 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +4 °С. В Риме +9 °С, облачно. В Мадриде воздух прогреется до +8 °С.

В Москве 0°C, в Риге +4°С. Погода в Европе на неделю с 30 января по 5 февраля-1

В столице Болгарии +4 °С, ясно. В Анкаре +6 °С. В Афинах +12 °С, без осадков.

В Москве 0°C, в Риге +4°С. Погода в Европе на неделю с 30 января по 5 февраля-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +4 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +2 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +2 °С, будет дождливо.

В Москве 0°C, в Риге +4°С. Погода в Европе на неделю с 30 января по 5 февраля-7

В Киеве синоптики обещают +1 °С, пройдет дождь. В Москве столбики термометров покажут 0 °С, пройдет снег.

До -12°С. Прогноз погоды в Беларуси на начало февраля читайте здесь.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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