В Москве 0°C, в Риге +4°С. Погода в Европе на неделю с 30 января по 5 февраля

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +9 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +4 °С. В Риме +9 °С, облачно. В Мадриде воздух прогреется до +8 °С.

В столице Болгарии +4 °С, ясно. В Анкаре +6 °С. В Афинах +12 °С, без осадков.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +4 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +2 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +2 °С, будет дождливо.