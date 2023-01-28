Очередной теракт в Иерусалиме: 13-летний палестинец открыл огонь по людям

Новости Израиля. Череда терактов в Иерусалиме. Отец и сын 28 января пострадали в результате стрельбы в Старом городе. Раненые доставлены в больницу в среднетяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь открыл 13-летний палестинец, рассказали в полиции. Там уже назвали случившееся терактом.

Напомним, накануне в восточной части Иерусалима у синагоги произошла еще одна атака. Ее жертвами стали 8 человек, еще минимум 10 получили ранения. По данным полиции, нападавший также житель Палестины. Он ликвидирован на месте. После теракта у синагоги задержаны более 40 человек. Подробнее здесь.