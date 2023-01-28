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Японцы вторые сутки остаются без воды из-за сильных морозов

28 января 2023 15:05
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Новости Японии. Около 10 тысяч домов в Японии вторые сутки остаются без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японцы вторые сутки остаются без воды из-за сильных морозов-1

В пяти городах префектуры Исикава из-за сильных морозов зафиксированы различные неполадки, в частности разрывы труб. Местные власти уже призвали на помощь армию. Военнослужащие помогают доставлять воду населению. В префектуре Исикава по ночам минусовые температуры, днем около нуля.

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# Морозы # Новости Японии # Фотофакт

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