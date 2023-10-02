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В Португалии из-за жилищного кризиса тысячи людей вышли на протесты

02 октября 2023 09:41
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Новости Португалии. В Португалии протестуют из-за жилищного кризиса. Выразить свое недовольство на улицы вышли тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии из-за жилищного кризиса тысячи людей вышли на протесты-1

За последние пару лет стоимость аренды в Лиссабоне увеличилась на 65 %. А цены при продаже жилья – на 137 %. При этом больше половины рабочих в стране все так же зарабатывают меньше 1 000 евро. В результате низкие зарплаты и высокая стоимость аренды сделали жилье недоступным для многих португальцев.

# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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