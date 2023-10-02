В Португалии из-за жилищного кризиса тысячи людей вышли на протесты

За последние пару лет стоимость аренды в Лиссабоне увеличилась на 65 %. А цены при продаже жилья – на 137 %. При этом больше половины рабочих в стране все так же зарабатывают меньше 1 000 евро. В результате низкие зарплаты и высокая стоимость аренды сделали жилье недоступным для многих португальцев.