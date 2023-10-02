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На границе Мексики и США стоят около 60 поездов с мигрантами

02 октября 2023 09:33
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Очередной кризис на мексикано-американской границе. Там стоит около 60-ти поездов с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Мексики и США стоят около 60 поездов с мигрантами-1

Сотни людей оказались в пустынной местности без еды, питьевой воды и медикаментов на неопределенный срок. Напомним, на прошлой неделе крупнейший оператор железных дорог Мексики приостановил движение грузовых поездов на 60-ти направлениях из-за резкого наплыва мигрантов.

На границе Мексики и США стоят около 60 поездов с мигрантами-4

По данным перевозчика, за последние несколько недель компания выявила более 2 тысяч таких нарушителей.

# Беженцы # Новости Мексики # Фотофакт

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