На границе Мексики и США стоят около 60 поездов с мигрантами

Очередной кризис на мексикано-американской границе. Там стоит около 60-ти поездов с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей оказались в пустынной местности без еды, питьевой воды и медикаментов на неопределенный срок. Напомним, на прошлой неделе крупнейший оператор железных дорог Мексики приостановил движение грузовых поездов на 60-ти направлениях из-за резкого наплыва мигрантов.