В Германии из-за резкого подорожания квартир спрос на них стремительно падает

Новости Германии. В Германии нарастет жилищный кризис. Из-за быстрого роста стоимости квартир спрос на них стремительно падает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за несколько лет жилье подорожало на 20 %, и, по мнению экспертов, это только начало, дальше цены будут еще подниматься – в основном из-за стройматериалов.

Бетон, цемент и стеклопакеты за год стали дороже более чем на 20 %. По данным Федерального статистического управления страны, затраты на строительство новых домов выросли на 15 %, это привело к массовому разорению застройщиков. С начала 2023 года объявили о банкротстве 319 немецких компаний, что на 56 % больше, чем в 2022 году. Ввод новых зданий в ФРГ за два года сократился на 54 %.