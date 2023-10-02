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В Германии из-за резкого подорожания квартир спрос на них стремительно падает

02 октября 2023 09:28
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Новости Германии. В Германии нарастет жилищный кризис. Из-за быстрого роста стоимости квартир спрос на них стремительно падает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за несколько лет жилье подорожало на 20 %, и, по мнению экспертов, это только начало, дальше цены будут еще подниматься – в основном из-за стройматериалов.

В Германии из-за резкого подорожания квартир спрос на них стремительно падает-1

Бетон, цемент и стеклопакеты за год стали дороже более чем на 20 %. По данным Федерального статистического управления страны, затраты на строительство новых домов выросли на 15 %, это привело к массовому разорению застройщиков. С начала 2023 года объявили о банкротстве 319 немецких компаний, что на 56 % больше, чем в 2022 году. Ввод новых зданий в ФРГ за два года сократился на 54 %.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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