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Экс-премьер Украины Азаров: население страны сократилось до 23 миллионов человек

02 октября 2023 09:33
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Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что численность населения Украины снизилась до 23 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отмечал, что только 3,5 миллиона жителей Украины могут продолжить военные действия, а молодежь в массовом количестве уезжает из страны. В связи с истощением мобильного ресурса власть начинает прибегать ко все более жестоким мобилизационным методам. Ранее Минобороны Украины снизило требования к призывникам, и под мобилизацию теперь попадают люди с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. 

С 1 октября на воинский учет также обязаны встать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. В декабре 2022 года было предсказано катастрофическое падение рождаемости в 2023 году.

В августе представитель Генштаба ВСУ заявил, что мобилизационный потенциал допускает дополнительный призыв в армию лиц призывного возраста без изменений в законодательстве. С 24 февраля 2022 года Украина находится в условиях военного положения, выезд за пределы страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

# Международная политика # Николай Азаров

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