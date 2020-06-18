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В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся

18 июня 2020 14:15
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Новости США. Трагический инцидент произошел на акции протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся-1

Автомобиль на огромной скорости протаранил толпу демонстрантов, после чего скрылся. В результате происшествия травмы получили три человека. Пострадавших госпитализировали.

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся-4

Позже полиции удалось выйти на след подозреваемого. Мужчину задержали. Мотивы злоумышленника устанавливаются.

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся-7

По всем Соединенным Штатам продолжаются демонстрации против полицейского насилия и расизма, которые зачастую заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В Сиэтле активисты удерживают в своих руках мэрию и прилежащие административные здания. Чтобы положить конец беспределу, Дональд Трамп требует ввести в город армию.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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