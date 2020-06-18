В Афганистане в религиозной школе прогремел взрыв. Погибли 8 детей

Новости Афганистана. В религиозной школе на северо-востоке Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа».

В результате инцидента погибли 8 человек. Все они дети. Еще 7 учеников получили различные ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.