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Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители

18 июня 2020 08:53
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Новости США. В Соединенных Штатах Америки на фоне протестов против расовой дискриминации массово увольняются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной мотив – несогласие с позицией властей, которые не защищают стражей порядка.

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители-1

В отставку ушли семь полицейских в Миннеаполисе, где начались первые протесты и погромы. Волна добровольных увольнений пронеслась также в Атланте, штатах Флорида и Нью-Йорк.

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители-4

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители-6

Протестные настроения в стране не утихают третью неделю. Требования демонстрантов распустить полицию и сократить ее финансирование американские власти выполнять отказались, однако изменения все же последовали.

Новая волна протестов в США началась из-за гибели ещё одного афроамериканца в Атланте

На днях Дональд Трамп подписал новый указ, регулирующий действия правоохранителей. Далеко не все восприняли эту реформу положительно.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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