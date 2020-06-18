Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители

Основной мотив – несогласие с позицией властей, которые не защищают стражей порядка.

Новости США. В Соединенных Штатах Америки на фоне протестов против расовой дискриминации массово увольняются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отставку ушли семь полицейских в Миннеаполисе, где начались первые протесты и погромы. Волна добровольных увольнений пронеслась также в Атланте, штатах Флорида и Нью-Йорк.

Протестные настроения в стране не утихают третью неделю. Требования демонстрантов распустить полицию и сократить ее финансирование американские власти выполнять отказались, однако изменения все же последовали.

Новая волна протестов в США началась из-за гибели ещё одного афроамериканца в Атланте

На днях Дональд Трамп подписал новый указ, регулирующий действия правоохранителей. Далеко не все восприняли эту реформу положительно.