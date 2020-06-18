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Вдвое больше, чем 10 лет назад. Число беженцев в мире достигло почти 80 млн

18 июня 2020 11:37
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Новости мира. За 2019 год число беженцев в мире возросло почти до 80 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа». Это вдвое больше, чем 10 лет назад.

Вдвое больше, чем 10 лет назад. Число беженцев в мире достигло почти 80 млн-1

Такие данные приведены в ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Теперь число вынужденных переселенцев составляет 1 % населения Земли.

Вдвое больше, чем 10 лет назад. Число беженцев в мире достигло почти 80 млн-4

Люди покидают свои дома, чтобы спастись от войн, насилия, преследований и стихийных бедствий. Большинство мигрантов – граждане пяти государств: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы.

# Беженцы # Фотофакт

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