Вдвое больше, чем 10 лет назад. Число беженцев в мире достигло почти 80 млн

Новости мира. За 2019 год число беженцев в мире возросло почти до 80 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа». Это вдвое больше, чем 10 лет назад.
Новости мира. За 2019 год число беженцев в мире возросло почти до 80 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа». Это вдвое больше, чем 10 лет назад.
Такие данные приведены в ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Теперь число вынужденных переселенцев составляет 1 % населения Земли.
Люди покидают свои дома, чтобы спастись от войн, насилия, преследований и стихийных бедствий. Большинство мигрантов – граждане пяти государств: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы.