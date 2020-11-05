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Пять человек стали жертвами тропического шторма «Эта»

05 ноября 2020 09:27
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Шторм «Эта», обрушившийся на страны Центральной Америки привел к гибели пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пять человек стали жертвами тропического шторма «Эта»-1

Больше всего от удара стихии пострадали Никарагуа и Гондурас. В этих странах оказались разрушены дома, дороги и мосты. Сильнейшие ливни спровоцировали масштабные наводнения.

Пять человек стали жертвами тропического шторма «Эта»-4

В Никарагуа власти эвакуировали из пострадавших районов около 3 000 семей. Свыше 700 человек были вынуждены покинуть свои дома в Коста-Рике. Здесь из-за проливных дождей были зафиксированы 69 оползней. Они нанесли серьезный урон инфраструктуре страны.  

# Наводнение # Фотофакт

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