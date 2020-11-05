Пять человек стали жертвами тропического шторма «Эта»

Шторм «Эта», обрушившийся на страны Центральной Америки привел к гибели пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего от удара стихии пострадали Никарагуа и Гондурас. В этих странах оказались разрушены дома, дороги и мосты. Сильнейшие ливни спровоцировали масштабные наводнения.