Пять человек стали жертвами тропического шторма «Эта»

Шторм «Эта», обрушившийся на страны Центральной Америки привел к гибели пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шторм «Эта», обрушившийся на страны Центральной Америки привел к гибели пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего от удара стихии пострадали Никарагуа и Гондурас. В этих странах оказались разрушены дома, дороги и мосты. Сильнейшие ливни спровоцировали масштабные наводнения.
В Никарагуа власти эвакуировали из пострадавших районов около 3 000 семей. Свыше 700 человек были вынуждены покинуть свои дома в Коста-Рике. Здесь из-за проливных дождей были зафиксированы 69 оползней. Они нанесли серьезный урон инфраструктуре страны.