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В польском городе Лодзь прошёл крупный марш против мигрантов

10 июля 2025 19:51
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В Польше продолжает нарастать социальное напряжение. Жители недовольны миграционной политикой своих властей. Так, в городе Лодзь прошел крупный марш против мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям местных СМИ, в речах, которые скандировала толпа, также затесалась фраза: «Долой Европейский союз».

В польском городе Лодзь прошёл крупный марш против мигрантов-2

Отметим, что миграционный вопрос остается камнем раздора между странами ЕС. Он обострился на прошлой неделе, после того как Польша восстановила пограничный контроль с Литвой и Германией. Однако несмотря на то, что Варшава все-таки приняла какие-то меры по защите от наплыва нелегалов, граждане все равно считают, что закрытыми границами проблему не решить. В течение недели поляки выходят как на антимиграционные протесты, так и на митинги против усиленного контроля на рубежах.

# Международная политика # Польша

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