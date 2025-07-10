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В Латвии допустили использование огнестрельного оружия против нелегалов

10 июля 2025 14:03
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В Латвии допустили применение крайних мер в борьбе с нелегалами, в частности использование огнестрельного оружия. Об этом заявил глава МВД прибалтийской республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии допустили использование огнестрельного оружия против нелегалов-2

По его словам, несмотря на то, что на данный момент у мигрантов нет оружия, уровень агрессии и неповиновения пограничникам с их стороны возрастает. Он отметил, что за последние сутки в страну незаконно норовили попасть около 100 просителей убежища. В основном это молодые мужчины около 30 лет.

Рихард Козловскис, министр внутренних дел Латвии:
Уже сейчас мы остановили на границе на тысячу человек больше, чем за весь прошлый год. Каждый раз, когда им не удается пройти, они становятся все более агрессивными. В основном это молодые мужчины около 30 лет. Пока применение огнестрельного оружия не требовалось, но исключать эскалацию нельзя.

При этом в своих миграционных проблемах Прибалтика продолжает винить Беларусь и Россию, угрожая окончательно перекрыть все оставшиеся погранпереходы. Отметим, миграционный вопрос обострился на прошлой неделе, после того как Польша восстановила пограничный контроль с Литвой и Германией. Причиной, по словам властей, стали участившиеся случаи переброски нелегальных мигрантов из Германии в Польшу.

# Международная политика

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