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Польша разместила у литовских и немецких рубежей 5 000 военнослужащих

10 июля 2025 16:55
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В последние недели германо-польская граница действительно стала местом напряжения. В ответ на растущую напряженность Польша, в рамках операции по усилению контроля на границах «Безопасный запад», разместила у литовских и немецких рубежей 5 000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша разместила у литовских и немецких рубежей 5 000 военнослужащих-2

Сюда стянули военных, системы обороны, полицию и ВВС, которые будут проводить разведку с помощью дронов. При этом отмечается, что Польша не собирается согласовывать действия по охране границ с Берлином и Вильнюсом.

И хоть ранее Германия заявляла, что страны работают сообща, Польша ясно дает понять, что совместные меры пограничного контроля с ФРГ не рассматриваются. Тем временем оппозиционные партии уже обвиняют коалицию премьер-министра Дональда Туска в неспособности справиться с миграционным кризисом, несмотря на все принятые меры.

# Международная политика # Польша

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