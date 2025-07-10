Польша разместила у литовских и немецких рубежей 5 000 военнослужащих

В последние недели германо-польская граница действительно стала местом напряжения. В ответ на растущую напряженность Польша, в рамках операции по усилению контроля на границах «Безопасный запад», разместила у литовских и немецких рубежей 5 000 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда стянули военных, системы обороны, полицию и ВВС, которые будут проводить разведку с помощью дронов. При этом отмечается, что Польша не собирается согласовывать действия по охране границ с Берлином и Вильнюсом.

И хоть ранее Германия заявляла, что страны работают сообща, Польша ясно дает понять, что совместные меры пограничного контроля с ФРГ не рассматриваются. Тем временем оппозиционные партии уже обвиняют коалицию премьер-министра Дональда Туска в неспособности справиться с миграционным кризисом, несмотря на все принятые меры.