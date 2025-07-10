«Один вход, один выход» – Лондон и Париж готовят соглашение по нелегальной миграции

В то время как одни европейские страны решают проблему радикальными методами и закрываются от своих соседей, другие – пытаются объединить усилия. Так, Лондон и Париж готовят соглашение по нелегальной миграции с говорящим названием «Один вход, один выход», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры по этому вопросу в Соединенном Королевстве проводят Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кейр Стармер. Документ призван определить механизм обмена мигрантами между странами.

По итогам трехдневного саммита стороны планируют представить пробное соглашение, которое поможет восстановить сотрудничество между Великобританией и Францией в сфере контроля за Ла-Маншем. Так, на начальных этапах действия документа Великобритания будет еженедельно принимать до 50 просителей, имеющих право на убежище в стране, в обмен Франции будут возвращать такое же число мигрантов, прибывших через Ла-Манш. В случае успеха пилотный проект будет значительно расширен. Не исключается, что сделка может стать прорывом в решении миграционного кризиса ЕС.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Эти женщины и мужчины часто выбирают ужасные маршруты и становятся жертвами торговцев людьми. Мы должны сотрудничать со странами, через которые они первыми въезжают в Европу, и должны перекрыть все эти пути. Нам также необходимо защитить и собственное население от агрессии тех, кто в отчаянии ищет убежище. Однако не все так просто. Планам может помешать недостаток финансирования: ведь для их осуществления понадобится закупить, например, оборудование для полицейских. Кроме того, есть и юридические моменты, которые требуют урегулирования.

Великобритания требует от Франции более жестко пресекать попытки мигрантов переправляться через Ла-Манш, вплоть до остановки лодок прямо в море. Однако, согласно законодательству, полицейские могут действовать лишь в пределах 300 метров от берега, соответственно, для выполнения договоренностей Франции придется внести правки в закон. Пока же действуют в его нарушение: на прошлой неделе правоохранители стали прокалывать прибывающие резиновые лодки с мигрантами у берегов пролива.