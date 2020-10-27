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В Париже эвакуировали площадь вокруг Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе

27 октября 2020 21:24
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Новости Франции. В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже эвакуировали площадь вокруг Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе-1

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, однако ничего подозрительного возле Триумфальной арки не обнаружили.

В Париже эвакуировали площадь вокруг Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе-4

Напомним, Франция находится в режиме повышенной террористической готовности после кошмарного убийства учителя радикалом-исламистом.

Из-за поста в соцсетях. По делу об убийстве школьного учителя во Франции задержан 22-летний мужчина

Оно случилось 16 октября.

# Лжеминирование # Фотофакт

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