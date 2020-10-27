В Париже эвакуировали площадь вокруг Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе

Новости Франции. В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже эвакуировали площадь Шарля де Голля из-за сообщения о бомбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, однако ничего подозрительного возле Триумфальной арки не обнаружили.
Напомним, Франция находится в режиме повышенной террористической готовности после кошмарного убийства учителя радикалом-исламистом.
Из-за поста в соцсетях. По делу об убийстве школьного учителя во Франции задержан 22-летний мужчина
Оно случилось 16 октября.