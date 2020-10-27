Госсекретарь США призвал Алиева и Пашиняна соблюдать режим прекращения огня

Госсекретарь США обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с премьером Армении и президентом Азербайджана. Об этом рассказали в американском Госдепе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Баку и Ереван при посредничестве США согласовали новое, третье по счету, перемирие в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу утром 26 октября – в семь утра по минскому времени.

В Нагорном Карабахе нарушили третье перемирие подряд, под ударом мирные жители

Однако это соглашение, как и предыдущие, было нарушено вскоре после начала его действия. Армения и Азербайджан по-прежнему обвиняют друг друга в эскалации конфликта.