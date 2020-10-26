В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах

Новости Польши. Жители Польши продолжают выступать против решения Конституционного суда о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многотысячные акции протеста прошли 25 октября в разных городах страны. В Варшаве, Гданьске, Познани и других городах на улицы вышли несколько тысяч человек.

Протесты утром начались у костелов, а вечером переместились к президентскому дворцу. Во время акций в столице и других городах произошли столкновения между сторонниками и противниками абортов.