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В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах

26 октября 2020 12:00
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Новости Польши. Жители Польши продолжают выступать против решения Конституционного суда о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах-1

В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах-3

Многотысячные акции протеста прошли 25 октября в разных городах страны. В Варшаве, Гданьске, Познани и других городах на улицы вышли несколько тысяч человек.  

В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах-6

В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах-8

Протесты утром начались у костелов, а вечером переместились к президентскому дворцу. Во время акций в столице и других городах произошли столкновения между сторонниками и противниками абортов.  

В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах-11

Полиция применила слезоточивый газ в Познани и Катовице. Ожидается, что акции протеста продолжатся и 26 октября.  

# Акции протеста # Фотофакт

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