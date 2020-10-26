В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией

Почти 300 человек задержаны в Варшаве в результате столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 октября в польской столице прошла массовая акция против карантинных ограничений.

В демонстрации приняли участие представители самых разных слоев общества – от футбольных фанатов до предпринимателей.

Запреты в рамках борьбы с пандемией люди называют грубым нарушением прав человека и ударом по бизнесу. Среди задержанных есть иностранные граждане, которые пришли на акцию в состоянии алкогольного опьянения.

Протесты против карантинных ограничений прошли и в Израиле.