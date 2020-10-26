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В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией

26 октября 2020 14:25
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Почти 300 человек задержаны в Варшаве в результате столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 октября в польской столице прошла массовая акция против карантинных ограничений.  

В Польше продолжаются протесты против решения о запрете абортов. Многотысячные акции прошли в разных городах

В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией-1

В демонстрации приняли участие представители самых разных слоев общества – от футбольных фанатов до предпринимателей.

В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией-4

В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией-6

Запреты в рамках борьбы с пандемией люди называют грубым нарушением прав человека и ударом по бизнесу. Среди задержанных есть иностранные граждане, которые пришли на акцию в состоянии алкогольного опьянения.  

Протесты против карантинных ограничений прошли и в Израиле.  

В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией-9

В Польше почти 300 человек задержали на демонстрации при столкновениях с полицией-11

Демонстрации на центральных улицах Иерусалима завершились столкновениями с полицией.  

# Акции протеста # Фотофакт

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