Она сейчас строится на иррациональном стремлении противостоять Москве при любых обстоятельствах. При этом, как отмечается в статье, поляки по-прежнему скептически относятся к поддержке Украины и категорически против вмешательства Польши в конфликт. Как показали результаты опроса, более 30 % жителей готовы сбежать на Запад, если это произойдет. В целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию. Ранее польский президент заявил, что Варшава готова принять участите в программе НАТО, по которой европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят у себя американское оружие массового уничтожения.