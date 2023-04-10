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4 человека погибли при сходе лавины во французских Альпах

10 апреля 2023 09:10
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Новости Франции. Четыре человека погибли и девять получили ранения в результате схода лавины во французских Альпах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли при сходе лавины во французских Альпах-1

ЧП зафиксировано недалеко от горнолыжного курорта в середине дня, когда на трассах было множество гонщиков и пеших туристов. Громадный слой снега накрыл площадь более километра. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Не исключено, что число жертв возрастет. По данным местных властей, метеослужба не предупреждала о лавинной опасности в этот день, спровоцировать сход снега могли жаркая погода и сильный ветер.

# Природные катаклизмы # Новости Франции # Фотофакт

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