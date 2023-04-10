Китайские эксперты рассказали, кто мог допустить слив секретных документов Пентагона по Украине

Российская Федерация вряд ли стоит за этим. Такое мнение высказали китайские эксперты, опрошенные Global Times, приводит информацию РИА Новости. По мнению аналитиков, если бы РФ завладела засекреченными данными Пентагона, они бы не появились в открытом доступе, российские разведслужбы в таком случае потеряли бы своих информаторов, предоставивших документы. Издание пишет, что, если даже слитая информация окажется вымышленной, очевидно, что киевские власти нервничают. Не исключают эксперты, что утечку могли допустить политические силы Америки, которые добиваются пересмотра плана военной поддержки Киева. Тем более, что у республиканцев и демократов на предмет цены, которую Вашингтон должен заплатить за поддержку Украины, наблюдаются весомые разногласия.