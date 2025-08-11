Лукашенко оценил встречу с Путиным на Валааме как «очень продуктивную»

Свою недавнюю встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным лидер Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал как продуктивную и полезную, отметив, что на ней были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, особенно в сфере промышленной кооперации. Об этом он заявил на встрече с губернатором Челябинской области 11 августа, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия, невзирая на свою независимость, по-прежнему остаются единым Отечеством и с успехом находят сферы для сотрудничества.

«И последняя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным была очень продуктивной и очень полезной (лидеры двух стран встречались на Валааме 1 августа этого года. – прим. ред.). Обсуждая некоторые проблемы, мы смотрели прежде всего на перспективу наших отношений», – сказал он.

Встреча прошла на острове Валаам 1 августа этого года, где Президенты побывали в церкви, пообщались с журналистами и провели закрытые переговоры. Лукашенко завершил свой визит 3 августа.

Фото: president.gov.by