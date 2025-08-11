Дугин назвал саммит РФ и США катастрофой для политики Запада

Предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Александр Дугин называет серьезным прорывом в двусторонних отношениях и ударом по политике Запада. Об этом пишет РИА Новости.

«Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский – это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе», – сказал он.

По его словам, проведение саммита вызывает противодействие со стороны влиятельных сил как в США, так и в других странах.

Встреча запланирован на 15 августа на Аляске.

Идея включения в переговоры Владимира Зеленского уже обсуждалась, но российская сторона предложила сосредоточиться на двустороннем формате. При этом Путин не стал исключать встречи с Зеленским, но отметил, что условия для этого пока не созданы.