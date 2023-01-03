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В Польше заявили о дефиците водителей и медработников

03 января 2023 14:15
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Новости Польши. В Польше заявили о дефиците работников в 27 профессиональных областях. Так, из ежеквартального опроса населения, его еще называют барометром занятости, видно, что в дефиците водители грузовиков, а также медсестры и акушерки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше заявили о дефиците водителей и медработников-1

Спрос на эту тяжелую и не самую высокооплачиваемую работу, откровенно, не велик. Да и местные эксперты не оптимистичны в своих прогнозах. 2022 год для больниц был крайне тяжелым с точки зрения их финансового состояния. А следующий будет еще хуже, считают специалисты. По их мнению, большинство городов Польши столкнутся с нехваткой кадров.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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