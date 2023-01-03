В ФРГ боятся нищеты – немцы стали активнее экономить

Новости Германии. Граждан ФРГ охватил пессимизм на фоне экономической ситуации в стране. Немцы боятся нищеты. Об этом пишет местная газета Die Welt со ссылкой на проведенное исследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу, из-за растущих расходов на электроэнергию жители стали активнее экономить. Почти каждый четвертый немец оценил свое финансовое положение негативно по сравнению с предыдущим годом. А более половины опрошенных пессимистично смотрят в будущее. Давят на жителей Германии инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни, отмечает немецкое издание.