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В ФРГ боятся нищеты – немцы стали активнее экономить

03 января 2023 11:11
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Новости Германии. Граждан ФРГ охватил пессимизм на фоне экономической ситуации в стране. Немцы боятся нищеты. Об этом пишет местная газета Die Welt со ссылкой на проведенное исследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ боятся нищеты – немцы стали активнее экономить-1

Согласно опросу, из-за растущих расходов на электроэнергию жители стали активнее экономить. Почти каждый четвертый немец оценил свое финансовое положение негативно по сравнению с предыдущим годом. А более половины опрошенных пессимистично смотрят в будущее. Давят на жителей Германии инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни, отмечает немецкое издание.

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# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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