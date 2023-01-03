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Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без света

03 января 2023 11:30
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Новости Эстонии. Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без электричества из-за сильного снегопада. Он обрушился на страну накануне. Наиболее масштабные сбои произошли в Харьюмаа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без света-1

Электрические провода повреждены ветками деревьев, обломившимися из-за снега, который, кстати, продолжает идти. Непогода мешает устранить неисправности быстро, однако в местном центре управления пообещали к вечеру электричество вернуть.

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# Природные катаклизмы # Новости Эстонии # Фотофакт

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