Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без света

Новости Эстонии. Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без электричества из-за сильного снегопада. Он обрушился на страну накануне. Наиболее масштабные сбои произошли в Харьюмаа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без электричества из-за сильного снегопада. Он обрушился на страну накануне. Наиболее масштабные сбои произошли в Харьюмаа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Электрические провода повреждены ветками деревьев, обломившимися из-за снега, который, кстати, продолжает идти. Непогода мешает устранить неисправности быстро, однако в местном центре управления пообещали к вечеру электричество вернуть.
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