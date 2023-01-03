Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без света

Новости Эстонии. Более 2,5 тысячи домов в Эстонии остались без электричества из-за сильного снегопада. Он обрушился на страну накануне. Наиболее масштабные сбои произошли в Харьюмаа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.