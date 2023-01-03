Белль сыграет темнокожая бодипозитивная модель. Почему Запад ради одних жёстко дискриминирует других?

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2023 году. Новый миропорядок затронул и искусство. Больше всех, пожалуй, досталось кино. Американская академия киноискусств озвучила новые правила для тех, кто претендует на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Здесь толерантность превзошла сама себя.

Минимум один из актеров первого или второго плана должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Иначе по меньшей мере 30 % всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. А вот про актерскую игру здесь ничего не сказано. Видимо, это не главное. За новые правила уцепились все, кому не лень. Режиссеры поняли, что чем больше темнокожих, тем больше шансов получить признание. В ход пошла даже классика. Уже всем известные диснеевские принцессы вдруг изменились в угоду толерантности.

В новом фильме про Русалочку главную роль получила темнокожая актриса. Зрители юмора не оценили. А Белль в фильме «Красавица и Чудовище» и вовсе сыграет темнокожая бодипозитивная модель с нетрадиционной ориентацией. Это точно заявка на победу. Играть по новым правилам пришлось и сериалу «Властелин колец». Там также появились темнокожие хоббиты.

Видимо, уже пора забыть про режиссерскую работу, игру актеров и другие важные элементы киноискусства. Это все уже неважно. Надежда Сасс, СТВ:

В нынешних реалиях не стать нам голливудскими актерами и «Оскар» никто бы нам не дал. Вот такие они, сегодняшние западные тенденции. Какие эмоции они у вас вызывают? Многие мои европейские друзья задумываются о переезде в Российскую Федерацию либо в Республику Беларусь, потому что от будущего наших детей, от мировоззрения, которое у них формируется, зависит многое.

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ:

Это действительно очень печальная тенденция. И это совершенно не шутки, не какие-то локальные сюжеты, касающиеся ограниченного числа людей, которые занимаются моделингом или снимаются в рекламе или кинематографе. Это касается очень многих людей, потому что фактически многих загоняют в определенные границы, внутри которых вы должны свою идентичность формировать. Иными словами: неважно, что вы человек, который какую-то идею продвигает или вы гражданин какой-то страны Х. Очень важно, какой у вас цвет кожи или сколько вам лет. Получается, что интересы молодых противопоставляются интересам пожилых, интересы белых противопоставляются интересам черных, интересы людей с одной ориентацией противопоставляются интересам людей с другой. То есть идет формирование конфликта. Вместо того чтобы говорить, что мы все вместе находимся, вам говорят… Нет такого понятия, как интересы французов. Есть интересы французских геев или французских черных. Они изначально оказываются противоположными интересам других французов. Та это же расклад общества происходит.