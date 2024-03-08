NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке

Лидеры США все чаще высказывают неудовлетворение по поводу военной стратегии президента Украины Владимира Зеленского, сообщает New York Times, пишет РИА Новости. В двухлетних союзнических отношениях между США и Украиной наблюдаются признаки усталости и разногласий.

В Вашингтоне осуждают руководство Украины за неудачу под Авдеевкой, утверждая, что длительная оборона обернулась для Киева большими потерями. В Пентагоне не любят, что Зеленский тратит киевские ресурсы на небольшие города, не представляющие стратегической ценности.

С другой стороны, украинские власти также недовольны политикой США. Из-за политического тупика Америки Украина все больше теряет надежду, что приводит к нехватке боеприпасов на передовой. 17 февраля российские войска окончательно взяли Авдеевку, отодвинув тем самым линию фронта от Донецка. Из-за позиции республиканского большинства конгресс США пока не поддержал просьбу действующего призеднта США Джо Байдена о выделении новых средств для Киева.