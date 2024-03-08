Средства ПВО РФ уничтожили 12 дронов ВСУ за ночь над Волгоградской областью

В Волгоградской области средства ПВО ликвидировали четыре украинских дрона. Об сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве отмечается, что 8 марта около 07:00 по московскому времени была предотвращена попытка террористического акта киевских властей с применением беспилотников. В ту же ночь над территорией Волгоградской области было сбито еще 11 украинских беспилотников и 1 – над территорией Белгородской области.

ВСУ систематически пытаются атаковать цели в приграничных и центральных регионах России с использованием дронов, но ПВО успешно перехватывают эти аппараты. В пограничных регионах сохраняется высокий показатель террористической угрозы.