Минимум 2,5% ВВП. Латвия увеличит расходы на оборону

Новости Латвии. Латвия увеличит расходы на оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр обороны страны.

В основном военное финансирование связано с НАТО, так как вскоре альянс примет новую концепцию и увеличит свое присутствие в Латвии. Прибалтийская республика в свою очередь будет заниматься строительством новых полигонов для размещения иностранных солдат. Кроме того, Латвия будет тратить минимум 2,5 % своего ВВП на оборону.