Прямой эфир

Минимум 2,5% ВВП. Латвия увеличит расходы на оборону

29 июня 2022 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Латвия увеличит расходы на оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал министр обороны страны.

Минимум 2,5% ВВП. Латвия увеличит расходы на оборону-1

В основном военное финансирование связано с НАТО, так как вскоре альянс примет новую концепцию и увеличит свое присутствие в Латвии. Прибалтийская республика в свою очередь будет заниматься строительством новых полигонов для размещения иностранных солдат. Кроме того, Латвия будет тратить минимум 2,5 % своего ВВП на оборону.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шотландия заговорила о независимости. Там предложили провести референдум
29 июня 2022 08:52

Шотландия заговорила о независимости. Там предложили провести референдум

Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
29 июня 2022 08:39

Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В Индии обрушился жилой дом. Есть погибшие, многие остаются под завалами
29 июня 2022 08:34

В Индии обрушился жилой дом. Есть погибшие, многие остаются под завалами