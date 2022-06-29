Шотландия заговорила о независимости. Там предложили провести референдум

Такое решение не понравилось Лондону. Премьер-министр Великобритании заявил, что не допустит референдума. Кроме того, он напомнил результаты прошлого. В 2014 году 55 % избирателей высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Однако сейчас ситуация может измениться. Так как два года назад 62 % шотландцев проголосовали против выхода из ЕС. Но это ни на что не повлияло. Поэтому сейчас Шотландия стремится войти в Европейский Союз как независимая страна.