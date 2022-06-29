«Альянс потерпел неудачу». К чему может привести расширение НАТО на восток?

Стали известны первые плоды трехдневного саммита НАТО в Мадриде. Турции, Швеции и Финляндии наконец удалось договориться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три страны подписали совместный меморандум. В документе рассматриваются вопросы, связанные с экспортом оружия и борьбой с терроризмом в Швеции и Финляндии. Это были основные требования Турции для вступления этих стран в альянс. Однако многие эксперты считают будущее расширение НАТО – дополнительной угрозой для всего мира.

Али Риза Тасделен, член бюро международных отношений турецкой партии «Ватан»:

На самом деле у НАТО проблемы и они не знают, что делать. Альянс потерпел неудачу. Экономический кризис уже на пороге, а энергетический кризис застал Европу врасплох. А США хотят, чтобы украинский кризис обязательно продолжился. Мы видели некоторые заявления президента США о том, что продолжение конфликта и кризиса выгодно Соединенным Штатам. США пытаются сплотить страны НАТО, продвигая расширение НАТО на восток и используя Украину для окружения России в попытке удержать Европу рядом с ней.