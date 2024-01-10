В Польше задержали бывшего главу МВД и его заместителя

В Варшаве полицейские задержали бывшего главу МВД и его заместителя. По данным польских СМИ, они прибыли в резиденцию Президента по приглашению Анджея Дуды, но его самого в момент задержания там не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что задержанные не оказывали сопротивление. Все прошло в соответствии с судебным постановлением, которое было вынесено накануне, 9 января. В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в махинациях с участками земли и коррупции. В том же году их помиловали решением президента Дуды. В конце 2023-го по тому же делу каждого из них приговорили к 2 годам заключения и лишили статуса депутатов. Сторонники задержанных политиков устроили стихийный митинг и требуют их освободить.