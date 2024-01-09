Европу охватили протесты – бастуют в Германии, Эстонии и во Франции
Разные страны, разные требования, но общая проблема: европейцы обращаются к властям посредством протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иначе так ратующие за демократию политики народ не слышат. Германию уже охватили забастовки, жители Франции и Эстонии только готовятся к стачкам.
На улицы прибалтийской республики выйдут педагоги, которые недовольны оплатой труда. Ранее они провели предупредительную акцию протеста. Однако правительство не восприняло ситуацию всерьез. Закрыли глаза на проблемы людей и во Франции. В результате стачки объявили работники крупнейшей энергетической компании, которые все еще надеются на «досудебное» урегулирование конфликта. В Германии его не дождались. Там продолжаются масштабные протесты фермеров. Они выступают против сокращения субсидий на топливо и лишения налоговых льгот.
С самого утра активисты вновь блокируют дороги. Дети добирались до школы пешком. Взрослые опоздали на работу. Вместе с тем, согласно опросам, около 70 % населения поддерживают фермерские протесты в стране. Это свидетельствует о росте недовольства немецким правительством. Канцлер Германии нередко сотрясает воздух призывами помочь Украине и ее жителям, но в попытке соответствовать общему стилю западных чиновников совсем забыл про граждан своей страны.