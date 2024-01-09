Европу охватили протесты – бастуют в Германии, Эстонии и во Франции

Разные страны, разные требования, но общая проблема: европейцы обращаются к властям посредством протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иначе так ратующие за демократию политики народ не слышат. Германию уже охватили забастовки, жители Франции и Эстонии только готовятся к стачкам.

На улицы прибалтийской республики выйдут педагоги, которые недовольны оплатой труда. Ранее они провели предупредительную акцию протеста. Однако правительство не восприняло ситуацию всерьез. Закрыли глаза на проблемы людей и во Франции. В результате стачки объявили работники крупнейшей энергетической компании, которые все еще надеются на «досудебное»‎ урегулирование конфликта. В Германии его не дождались. Там продолжаются масштабные протесты фермеров. Они выступают против сокращения субсидий на топливо и лишения налоговых льгот.