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Израиль готовится к новой фазе операции в секторе Газа

09 января 2024 20:47
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Израиль готовится к новой фазе операции в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил министр обороны еврейского государства.

Израиль готовится к новой фазе операции в секторе Газа-1

На этом этапе будет задействовано меньше войск, сократится также и количество авиаударов. Планируется, что боевые действия из широкомасштабных перейдут в локальные, как уже происходит на севере палестинского региона. А вот на юге по-прежнему крайне неспокойно. Медики и пациенты покидают оставшиеся больницы Газы из-за усиления боевых действий. Напомним, сегодня, 9 января, в Израиле прошли переговоры премьера Нетаньяху и госсекретаря США. Блинкен заявил о необходимости создания палестинского государства.

# Палестина-Израиль

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