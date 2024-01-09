Израиль готовится к новой фазе операции в секторе Газа

На этом этапе будет задействовано меньше войск, сократится также и количество авиаударов. Планируется, что боевые действия из широкомасштабных перейдут в локальные, как уже происходит на севере палестинского региона. А вот на юге по-прежнему крайне неспокойно. Медики и пациенты покидают оставшиеся больницы Газы из-за усиления боевых действий. Напомним, сегодня, 9 января, в Израиле прошли переговоры премьера Нетаньяху и госсекретаря США. Блинкен заявил о необходимости создания палестинского государства.