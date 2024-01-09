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Польша снова перебрасывает технику и солдат к границам Беларуси

09 января 2024 20:46
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Польша снова перебрасывает технику и солдат к границам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в рамках учений НАТО – крупнейших со времен холодной войны.

Польша снова перебрасывает технику и солдат к границам Беларуси-1

Обеспечить секретность такого маневра не получилось. Очевидцы засняли военизированную колонну на видео. Известно, что сценарий тренировок предусматривает военный ответ в случае нападения на Польшу с востока: роль агрессора в постановке западных режиссеров вновь досталась нашей стране. Варшава не прекращает попытки дестабилизации обстановки в регионе. Тем временем в Минске заинтересованы в цивилизованном разрешении любых ситуаций – неоднократно заявили в МИД нашей страны.

# Международная политика

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