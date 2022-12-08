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В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов

08 декабря 2022 14:07
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Новости Польши. Более 20 пособников нелегальных мигрантов задержаны в Польше в ходе международной операции. В ней, помимо польских правоохранителей, участие принимали военнослужащие Германии, Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов-1

В результате им удалось арестовать преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения границы из Беларуси в страны ЕС, оказывая в первую очередь транспортную поддержку. Так, один из задержанных, владелец фирмы такси, предоставлял автомобили для перевозки мигрантов.

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# Беженцы # Новости Польши # Фотофакт

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