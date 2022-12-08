В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов

Новости Польши. Более 20 пособников нелегальных мигрантов задержаны в Польше в ходе международной операции. В ней, помимо польских правоохранителей, участие принимали военнослужащие Германии, Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате им удалось арестовать преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения границы из Беларуси в страны ЕС, оказывая в первую очередь транспортную поддержку. Так, один из задержанных, владелец фирмы такси, предоставлял автомобили для перевозки мигрантов.