В Польше священнослужители пригласили на вечеринку мужчину-проститутку

Новости Польши. В СМИ просочилась информация о скабрезной вечеринке, которую устроил ксендз одного из местных костелов. По данным журналистов «Газеты Выборча», в разгар веселья одному из участников стало плохо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По предварительным данным, из-за приема препаратов для повышения потенции мужчина-проститутка потерял сознание. Но когда приехала скорая, священнослужители, замешанные в грязном деле, еще долго не хотели впускать медиков, и только полицейские смогли открыть дверь и остановить вечеринку, в которой участвовал и ксендз-викарий, одновременно редактор местного отделения католической газеты. Одним словом, настоящие Садом и Гоморра.