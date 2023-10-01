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Беларусь осудила теракт, который произошёл в Турции

01 октября 2023 14:45
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Беларусь решительно осуждает теракт в Анкаре. Об этом говорится в заявлении посольства нашей страны в Турции. В дипмиссии подчеркнули, что подобные акты насилия не могут иметь оправдания. А для эффективной борьбы с этим глобальным вызовом необходима дальнейшая действенная консолидация международных усилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь осудила теракт, который произошёл в Турции-1

Тем временем в Турции заявили, что парламент возобновит работу, несмотря на атаку. По словам главного советника президента, даже речи не может быть о том, чтобы перенести открытие. Помимо этого состоится и ранее анонсированное выступление Реджепа Тайипа Эрдогана.

Беларусь осудила теракт, который произошёл в Турции-4

Напомним, несколько часов назад в центре Анкары произошел теракт. Двое неизвестных мужчин подъехали к воротам МВД, после чего один из них подорвал себя. Другого нейтрализовала полиция. После этого саперы обезвредили устройства, найденные в автомобиле террористов. На месте продолжают работать полицейские и военные.

# Теракт # Фотофакт

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