Беларусь осудила теракт, который произошёл в Турции

Беларусь решительно осуждает теракт в Анкаре. Об этом говорится в заявлении посольства нашей страны в Турции. В дипмиссии подчеркнули, что подобные акты насилия не могут иметь оправдания. А для эффективной борьбы с этим глобальным вызовом необходима дальнейшая действенная консолидация международных усилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Турции заявили, что парламент возобновит работу, несмотря на атаку. По словам главного советника президента, даже речи не может быть о том, чтобы перенести открытие. Помимо этого состоится и ранее анонсированное выступление Реджепа Тайипа Эрдогана.