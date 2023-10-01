В Варшаве проходит массовый марш протеста

В Варшаве проходит массовое шествие против правящей партии «Право и справедливость», которое организовал лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск. Об этом сообщает РИА Новости.

Туск заявляет, что в марше принимает участие более миллиона человек. Собравшиеся на площади Романа Дмовского участники марша собираются пройти по центральным улицам Варшавы. В акции принимают участие жители Варшавы и других регионов. С собой участники несли национальные флаги Польши и символику различных партий. Марш вызвал затруднения в движении транспорта.

К числу сторонников Туска примкнули и представители разных идеологий. Выборы в парламент в Польше намечены на 15 октября. По данным социологических опросов, партия «Право и справедливость» может лишиться власти, которую она удерживает с 2015 года.